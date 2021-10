Braguino Étueffont, 7 novembre 2021, Étueffont.

Braguino 2021-11-07 – 2021-11-07 rue des bleuets Ecole maternelle

Étueffont Territoire-de-Belfort Étueffont

EUR Braguino est le nom d’une communauté vivant recluse au fin fond de la taïga sibérienne. Là, cohabitent en autarcie les Braguine et les Kiline, séparés par une barrière qui traverse leur village. Les deux familles, brouillées pour des raisons aussi obscures que la forêt qui les entoure, se haïssent et refusent depuis plusieurs années de se parler. Dans ces

confins du monde dit civilisé, se rejouent un rêve d’utopie et le mythe du paradis perdu. Entre la peur des bêtes sauvages, du feu qui détruit tout, et la joie offerte par l’immensité de la forêt et de ses ressources, enfants et adultes tentent tant bien que mal de vivre ensemble : un projet politique à l’épreuve de la taïga de Sibérie.

Sur réservation en ligne

Braguino est le nom d’une communauté vivant recluse au fin fond de la taïga sibérienne. Là, cohabitent en autarcie les Braguine et les Kiline, séparés par une barrière qui traverse leur village. Les deux familles, brouillées pour des raisons aussi obscures que la forêt qui les entoure, se haïssent et refusent depuis plusieurs années de se parler. Dans ces

confins du monde dit civilisé, se rejouent un rêve d’utopie et le mythe du paradis perdu. Entre la peur des bêtes sauvages, du feu qui détruit tout, et la joie offerte par l’immensité de la forêt et de ses ressources, enfants et adultes tentent tant bien que mal de vivre ensemble : un projet politique à l’épreuve de la taïga de Sibérie.

Sur réservation en ligne

dernière mise à jour : 2021-10-19 par