Brad’livres Médiathèque François Mitterrand Le Grand-Quevilly Catégories d’évènement: Le Grand-Quevilly

Seine-Maritime

Brad’livres Médiathèque François Mitterrand, 19 mars 2022, Le Grand-Quevilly. Brad’livres

Médiathèque François Mitterrand, le samedi 19 mars à 10:00

Le samedi 19 mars, de 10h à 17h, la médiathèque de Grand Quevilly organise sa traditionnelle vente de livres, de revues et de CD d’occasion au centre socioculturel François-Mitterrand. Des centaines de documents seront disponibles au prix unique de 1€ et dans la limite de vingt par personne. Cette opération va permettre de laisser de la place dans les rayons pour renouveler la collection et donner une seconde vie aux ouvrages et disques.

Entrée libre

Vente de livres et de CD de la médiathèque de Grand Quevilly. Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Grand-Quevilly, Seine-Maritime Autres Lieu Médiathèque François Mitterrand Adresse Médiathèque François Mitterrand, Le Grand-Quevilly Ville Le Grand-Quevilly lieuville Médiathèque François Mitterrand Le Grand-Quevilly Departement Seine-Maritime

Médiathèque François Mitterrand Le Grand-Quevilly Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-grand-quevilly/

Brad’livres Médiathèque François Mitterrand 2022-03-19 was last modified: by Brad’livres Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand 19 mars 2022 Le Grand-Quevilly Médiathèque François Mitterrand Le Grand-Quevilly

Le Grand-Quevilly Seine-Maritime