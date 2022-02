Braderies solidaires à l’église Notre-Dame-des-Pauvres Paroisse Notre Dame des Pauvres Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Après deux journées en janvier dernier, la Paroisse Notre-Dame-des-Pauvres revient pour vous proposer de nouvelles dates de vestiaires. L’occasion de trouver tout ce qu’il vous plaira : vêtements pour hommes, femmes et enfants, des sacs, des chaussures ou encore du linge de maison, tout en soutenant les œuvres de bienfaisance. Prochaines dates des vestiaires prévues en 2022 : * Vendredi 1er avril de 10h30 à 15h30 * Samedi 2 avril de 10h00 à 15h00 * Vendredi 3 juin de 10h30 à 15h30 * Samedi 4 juin de 10h00 à 15h00

