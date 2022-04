BRADERIES DU SECOURS POPULAIRE Pontchâteau Pontchâteau Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pontchâteau Loire-Atlantique Vente au local du Secours Populaire

Braderie de bric à brac : samedi 5 février

Braderie de printemps, jardin, Sénégal : samedi 12 mars

Braderie de livres : samedi 9 avril

Braderie de jouets et livres enfants : samedi 4 juin

Braderie de bric à brac : samedi 10 septembre

Braderie de livres, disque, cd, dvd : samedi 15 octobre

Braderie de jouets, livres enfants, déco de Noël : samedi 3 décembre Renseignements :

Secours Populaire Français 02 40 45 65 10

