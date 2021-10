Braderie – Vide-resto Saint-Coulomb, 29 octobre 2021, Saint-Coulomb. Braderie – Vide-resto 2021-10-29 10:00:00 – 2021-10-20 22:00:00 Restaurant La Perle Noire Plage des Chevrets

Saint-Coulomb Ille-et-Vilaine Saint-Coulomb Vaisselle, mobilier intérieur et extérieur, matériel de cuisine, textiles, décoration Restauration sur place +33 2 99 89 01 60 http://www.resto-perlenoire.fr/ Vaisselle, mobilier intérieur et extérieur, matériel de cuisine, textiles, décoration Restauration sur place dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Coulomb Autres Lieu Saint-Coulomb Adresse Restaurant La Perle Noire Plage des Chevrets Ville Saint-Coulomb lieuville 48.69157#-1.94484