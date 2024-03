BRADERIE VETEMENTS ET MARCHE DE CREATEURS PARISIENS GROUND CONTROL Paris, samedi 16 mars 2024.

Le samedi 16 mars 2024

de 12h00 à 19h00

.Tout public. Jusqu’à 35 ans. gratuit

+ 3000 vêtements entre 5 et 30 euros avec du réassort en continu !

On se retrouve à Ground Control, Paris 12, le 16 mars ?

L’objectif ? Proposer une alternative à la fast fashion mais pour tous les budgets !

Lors de cette vente, plus de 3000 vêtements seront entre 5 et 30 euros MAX !!



Nous avons aussi plus de 15 stands, en bijoux, illustrations, accessoires qui seront là en proposant une sélection à moins de 15 euros.

Des créateurs de talent, qui œuvrent à proposer des produits fait main et en made in Paris !

On a hâte de cette date, car Ground Control est un lieu incroyable. Nous disposons d’ailleurs d’une boutique physique à l’année :)

Bref, entre la halle événementielle qui sera remplie de créateurs parisiens, plus de 40 portants en braderie, et notre boutique… Il y aura du choix !

Pour plus d’infos venez nous voir sur insta et tiktok @thegromarche

GROUND CONTROL 81, rue du Charolais 75012

Contact : https://www.instagram.com/thegrosmarche/?hl=fr

Chlonotpi-TheGrosMarche