Paris Salle Saint-Paul Paris BRADERIE VESTIAIRE Salle Saint-Paul Paris Catégorie d’évènement: Paris

BRADERIE VESTIAIRE Salle Saint-Paul, 19 novembre 2021, Paris. BRADERIE VESTIAIRE

du vendredi 19 novembre au dimanche 21 novembre à Salle Saint-Paul

Vendredi 19 Novembre de 14h à 18h Samedi 20 et Dimanche 21 Novembre de 10h à 18h Paroisse Saint-Léon 11 place du Cardinal Amette 75015 Paris Métro La Motte Picquet Homme – Femme – Enfants – Linge – Vêtements – Accessoires Salle Saint-Paul 11 place du cardinal Amette, 75015 Paris Paris Quartier de Grenelle Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T14:00:00 2021-11-19T18:00:00;2021-11-20T10:00:00 2021-11-20T18:00:00;2021-11-21T10:00:00 2021-11-21T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Salle Saint-Paul Adresse 11 place du cardinal Amette, 75015 Paris Ville Paris lieuville Salle Saint-Paul Paris