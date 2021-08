Lille avenue Verhaeren Lille, Nord Braderie Verhaeren avenue Verhaeren Lille Catégories d’évènement: Lille

avenue Verhaeren, le dimanche 19 septembre à 08:00

La braderie de Verhaeren organisée par le Comité d’animation aura lieu le dimanche 19 septembre de 8h à 15h. Vous voulez vous débarasser et vendre vos objets ? Inscriptions les mercredis 1er septembre (reservé au riverains) et 8 septembre (ouverts à tous les particuliers) de 14h à 17h à la mairie de quartier du Faubourg de Béthune. 1€ le mètre

Venez vendre vos objets et acheter !

2021-09-19T08:00:00 2021-09-19T15:00:00

