Braderie : vente de livres déclassés Taulé, 18 juin 2022, Taulé.

Braderie : vente de livres déclassés Rue de Ty Forn Espace Imagine Médiathèque Taulé

2022-06-18 – 2022-06-18 Rue de Ty Forn Espace Imagine Médiathèque

Taulé 29670

Une braderie de livres à petits prix (2€, 1€ et 0.50 €) est organisée par la médiathèque le samedi 18 juin 2022 entre 10 h et 12 h et 13 h 30 à 15 h 30.

Vous cherchez des livres pour vos vacances, pour vos enfants, faciles à transporter et ne craignant rien ?

Cette vente de livres d’occasion est à noter dans votre agenda ! Cette braderie propose tous les genres : romans, magazines, documentaires, bandes dessinées…

Elle aura lieu dans le hall de l’Espace Imagine. Elle est ouverte à tous, petits et grands.

Le règlement par chèque est autorisé (à l’ordre du Trésor Public) et en espèces.

N’oubliez pas de vous munir d’un sac ou cabas.

