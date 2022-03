Braderie “Un maillot pour la vie” – Les 26 et 27 mars Salle de Compas Balma Catégories d’évènement: Balma

Braderie “Un maillot pour la vie” – Les 26 et 27 mars Salle de Compas, 26 mars 2022, Balma. Braderie “Un maillot pour la vie” – Les 26 et 27 mars

du samedi 26 mars au dimanche 27 mars à Salle de Compas

Les fonds collectés permettront le financement de projets pour les enfants malades et leurs familles.

Des articles neufs (déco, textile enfant, adulte, bazar…) et de nombreux jeux d’occasion proposés à petits prix Salle de Compas 4 Rue des Jardins, 31130 Balma Balma Haute-Garonne

