Braderie solidaire Salle « Le bateau » Versailles, samedi 6 avril 2024.

Braderie solidaire Grande braderie solidaire de vêtements Samedi 6 avril, 14h00 Salle « Le bateau » Entrée libre, ouvert à tous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T14:00:00+02:00 – 2024-04-06T17:00:00+02:00

Grande braderie

Braderie de vêtements d’occasion et neufs à tout petits prix.

Homme, femme, enfant.

Salle « Le bateau » 1, rue Georges Bizet – 78000 Versailles

Des activités pour tous les publics (animations, sorties, ateliers, échanges de savoir-faire, rencontres…). Une bibliothèque, un accueil de loisirs, un centre de soins… selon les maisons de quartier. Un accompagnement à la scolarité. Une équipe de professionnels et de bénévoles appropriés (CESF, AEJF, CCAS, écrivain public…). Des associations (emploi, culture, éducation, famille, loisirs, santé, seniors, social, sports…).

Cette offre est enrichie et diversifiée par la présence de nombreuses activités proposées par les associations (culturelles, sportives, sociales) au sein des maisons de quartier.

