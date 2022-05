Braderie Solidaire du Secours Populaire Vesoul Vesoul Catégories d’évènement: Haute-Saône

Vesoul Haute-Saône Vesoul La fédération de la Haute-Saône du Secours populaire français organise vendredi 13 et samedi 14 mai une braderie solidaire dans ses locaux au 2 rue René Pataille, 70000 Vesoul.

