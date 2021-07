Braderie solidaire des clowns de l’espoir 4ème au Château de Flers Château de Flers, 3 septembre 2021-3 septembre 2021, Villeneuve-d'Ascq.

**Les 3, 4 et 5 septembre 2021, les « Clowns de l’Espoir » organisent leur 4ème braderie solidaire au Château de Flers.** Une vente d’articles autour de l’enfant (vêtements, jouets, jeux, livres, accessoires puériculture, décoration, quelques produits connectés) provenant de dons d’entreprises ou commerçants, ou de dons de particuliers. Sous forme de stands, tenus par des membres et amis de l’association des Clowns de l’Espoir. Vente à des prix très “solidaires”. * Animations clownesques * stands de jeux pour enfants (château gonflable, maquillages, pêche aux canards) * tente aux contes * Tombola * Musique enregistrée _L’occasion de financer les interventions à l’hôpital des clowns et des marchands de sable et aussi de montrer une image joyeuse et colorée de l’association en la faisant découvrir au grand public._ [Les clowns de l’espoir](https://lesclownsdelespoir.fr/)

gratuit

Château de Flers Chemin du chat botté 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



