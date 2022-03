Braderie solidaire Centre Huit Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Braderie solidaire Centre Huit, 20 mai 2022, Versailles. Braderie solidaire

du vendredi 20 mai au samedi 21 mai à Centre Huit

Vente à très faibles coûts de vêtements femmes, hommes, enfants, linge de maison, petite brocante, livres d’enfants et jouets. Braderie solidaire proposée par le Service d’Entraide Protestante de l’Eglise Protestante Unie de Versailles

Entrée libre

