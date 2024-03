Braderie solidaire Place de l’abbaye Baume-les-Dames, samedi 13 avril 2024.

Vente de vêtements d’occasion organisée au profit d’une œuvre caritative.

Dépose de vêtements propres et en bon état le vendredi 12 Avril de 9h à 12h et de 14h à 18h.

La vente s’effectuera le samedi et le dimanche. EUR.

Début : 2024-04-13 14:00:00

fin : 2024-04-13 18:00:00

Place de l’abbaye Abbaye de Baume les Dames

Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

