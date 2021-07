Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche, Orne Braderie solidaire au Secours Populaire Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche Catégories d’évènement: Mortagne-au-Perche

Braderie solidaire au Secours Populaire Mortagne-au-Perche, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Mortagne-au-Perche. Braderie solidaire au Secours Populaire 2021-07-14 09:00:00 09:00:00 – 2021-07-14 19:00:00 19:00:00

L'antenne du secours populaire français de Mortagne-au-Perche organise une braderie solidaire, ouverte à tout public, mercredi 14 juillet 2021 de 9h à 19h, dans ses locaux, zone commerciale Préfontaine. L'intégralité des sommes récoltées lors de cette journée servira à apporter une aide aux sinistrés de Sap-en-Auge, commune touchée par les inondations. L'association acceptera également des dons numéraires qui seront ajoutés à ceux récoltés lors de cette journée.

Mortagne-au-Perche