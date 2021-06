Paris Bastille Design Center Paris BRADERIE SOLIDAIRE – Au profit de la lutte contre le VIH ! Bastille Design Center Paris Catégorie d’évènement: Paris

BRADERIE SOLIDAIRE – Au profit de la lutte contre le VIH ! Bastille Design Center, 25 juin 2021-25 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 25 au 29 juin 2021 :

lundi, vendredi, samedi, dimanche de 10h à 20h

et mardi de 10h à 17h

payant

Le retour du bon plan shopping pour la bonne cause ! Avant l’été, faites le plein de cadeaux de marques prestigieuses à prix très très réduits ! Un été sous le signe de la solidarité Les Créateurs ont du Cœur reviennent avec ➕ de 200 marques et des milliers d’articles à prix très très réduits JUSQU’À – 90% Ouverture de la billetterie en ligne le 7 juin Toutes les précautions sanitaires seront prises pour que vous puissiez faire vos achats en toute sérénité ? L’intégralité des bénéfices de la vente permet aux associations Arcat & Le Journal du sida et Le Kiosque Infos sida / Checkpoint Paris de pérenniser leurs actions. Arcat accompagne, conseille et oriente des personnes vivant avec le VIH et / ou une hépatite. Le Kiosque Infos Sida / Checkpoint Paris lutte contre le VIH, les IST et les inégalités sociales de santé en proposant une offre de dépistage complète et gratuite. Participation solidaire de 2€ entièrement reversée aux associations.

Moyens de paiement acceptés : espèces, chèques (de 10€ à 100€ uniquement) et CB (à partir de 15€).

Attention : aucun échange n’est accepté et aucun remboursement effectué, merci de vérifier vos articles avant votre passage en caisse ! Les horaires sont susceptibles d’être modifiés en fonction des mesures gouvernementales. Fermeture des entrées 30mn avant l’horaire de fin de votre créneau. Temps limité sur site. Événements -> Brocante / Marché Bastille Design Center 74 boulevard Richard-Lenoir Paris 75011

5 : Richard Lenoir (63m) 9 : Saint-Ambroise (89m)

Contact :Association ARCAT 01 44 93 29 29 evenementiel@arcat-sante.org http://www.braderie-arcat.fr/ https://www.facebook.com/Braderie.Arcat/ 0144932929 evenementiel@arcat-sante.org Événements -> Brocante / Marché Queer Lgbt;Solidaire

