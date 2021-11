Braderie – Saint Vincent de Paul Quimperlé, 30 novembre 2021, Quimperlé.

Braderie – Saint Vincent de Paul Quimperlé

–

Quimperlé Finistère

Noël est proche et arrive à grand pas. Pour vous aider à préparer cette fête l’association Saint Vincent de Paul vous invite et toujours à petits prix à sa braderie organisée le mercredi 15 décembre 2021 de 10 heures à 16 heures dans ses locaux sis au 29, rue Brémond d’Ars 29300 – QUIMPERLÉ. Vous y trouverez des vêtements neufs ou en très bon état (hommes, femmes, enfants) à de très petits prix, des jouets et décorations de Noël, des chaussures, du linge de maison et sans oublier le bazar qui vous propose : petit électroménager, vaisselle, livres, CD, DVD, et décorations de Noël, ainsi que bien d’autres choses à découvrir par soi-même…

SVPQuimperle@gmail.com +33 6 08 23 70 34

Quimperlé

