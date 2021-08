Quimperlé Quimperlé Finistère, Quimperlé Braderie Saint Vincent de Paul Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Quimperlé

Braderie Saint Vincent de Paul Quimperlé, 25 août 2021, Quimperlé. Braderie Saint Vincent de Paul 2021-08-25 10:00:00 – 2021-08-25 16:00:00

Quimperlé Finistère Les vacances sont bientôt terminées ! L’association Saint Vincent de Paul vous invite à préparer la rentrée à petits prix lors de sa braderie organisée le mercredi 25 août 2021 de 10 heures à 16 heures dans ses locaux sis au 29, rue Brémond d’Ars 29300 – QUIMPERLÉ. Vous pourrez trouver beaucoup de vêtements neufs (hommes, femmes, enfants) ou en très bon état à de très petits prix, des chaussures, du linge de maison et sans oublier le bazar qui vous propose divers objets (matériel scolaire, petit électroménager, vaisselle, CD, DVD et bien d’autres choses encore… +33 6 08 23 70 34 Les vacances sont bientôt terminées ! L’association Saint Vincent de Paul vous invite à préparer la rentrée à petits prix lors de sa braderie organisée le mercredi 25 août 2021 de 10 heures à 16 heures dans ses locaux sis au 29, rue Brémond d’Ars 29300 – QUIMPERLÉ. Vous pourrez trouver beaucoup de vêtements neufs (hommes, femmes, enfants) ou en très bon état à de très petits prix, des chaussures, du linge de maison et sans oublier le bazar qui vous propose divers objets (matériel scolaire, petit électroménager, vaisselle, CD, DVD et bien d’autres choses encore… dernière mise à jour : 2021-08-06 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Quimperlé Autres Lieu Quimperlé Adresse Ville Quimperlé lieuville 47.8748#-3.54552