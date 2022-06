Braderie Saint-Michel Montauban-de-Bretagne Montauban-de-Bretagne Catégories d’évènement: 35360

Montauban-de-Bretagne 35360 Montauban-de-Bretagne La braderie Saint-Michel prendra place comme à son habitude dans le centre-ville de Montauban le dernier dimanche de Septembre.

Ouverture des réservations le lundi 11 juillet à 12h (en ligne). +33 6 98 91 26 80 https://www.ocmbasket.com/braderie-saint-michel/?fbclid=IwAR2HxdrcKpVe5SOh9qCRNpOYBxIUJUxU7CkOS8Y6S27pXvw4QWWH8ZXcYl4

