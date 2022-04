Braderie Saint Georges Reichshoffen Reichshoffen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Braderie Saint Georges Reichshoffen

2022-04-26 08:00:00 – 2022-04-26 18:00:00

2022-04-26 08:00:00 – 2022-04-26 18:00:00

Cette grande braderie dans les rues de la commune est proposée en clôture de la fête foraine à Reichshoffen. Divers exposants vous y attendent pour faire des bonnes affaires et proposer leurs meilleurs produits : tissus, vêtements, nappes, produits ménagers, savons, maroquinerie, confiseries, produits du terroir…

