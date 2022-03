Braderie rue du Faubourg de béthune Lille Catégories d’évènement: Lille

Braderie rue du Faubourg de béthune, 18 avril 2022, Lille.

rue du Faubourg de béthune, le lundi 18 avril à 07:00

La braderie de Pâques fait son grand retour après deux ans d’absence. Elle se déroulera le lundi 18 avril de 7h à 16h sur les rues : * Faubourg de Béthune * Augereau * Calvin * Deleplanque Inscriptions obligatoire avec pièce d’identité et justificatif de domicile : * Pour les riverains : mercredi 6 avril * Pour les particuliers : mercredi 13 avril en mairie de quartier du Faubourg de Béthune de 14h à 16h 2€ le mètre, deux mètre minimum. Pas de commerçants sur cette braderies

Faubourg de Béthune rue du Faubourg de béthune rue du Faubourg de Béthune, lille Lille Faubourg de Béthune Nord

2022-04-18T07:00:00 2022-04-18T16:00:00

