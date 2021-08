Braderie & Réemploi Colombelles, 11 septembre 2021, Colombelles.

Braderie & Réemploi 2021-09-11 10:00:00 – 2021-09-11 18:00:00 rue des ateliers Le WIP

Colombelles Calvados Colombelles

Le dimanche 12 Septembre le Wip et la Fondation Legallais vous proposent de participer à un événement braderie et réemploi !

Au programme :Vente de produits Legallais, quincaillerie, outillage, matériaux, vêtements, PC et téléphones reconditionnés…Découverte de la Grande Halle et d’une Tiny HouseAteliers autour de la réparation de vélos, de matériels informatiques, d’électroménagers, de meubles, fabrication textile et bijoux et constructions insolites…

Buvette, restauration et parking sur place.

Informations supplémentaires à venir sur la page Facebook du WIP.

Le dimanche 12 Septembre le Wip et la Fondation Legallais vous proposent de participer à un événement braderie et réemploi !

Au programme :