Bourg-de-Péage Bourg-de-Péage Bourg-de-Péage, Drôme Braderie – Puces des Couturières Bourg-de-Péage Bourg-de-Péage Catégories d’évènement: Bourg-de-Péage

Drôme

Braderie – Puces des Couturières Bourg-de-Péage, 18 septembre 2021, Bourg-de-Péage. Braderie – Puces des Couturières 2021-09-18 08:00:00 08:00:00 – 2021-09-18 17:00:00 17:00:00

Bourg-de-Péage Drôme Venez nous retrouver lors de notre grande braderie !

(face lidl, parking gratuit, accès gratuit, Pass sanitaire obligatoire). lescousettesbdp@gmail.com +33 4 75 70 55 57 http://www.lescousettesbdp.canalblog.com/ dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Catégories d’évènement: Bourg-de-Péage, Drôme Autres Lieu Bourg-de-Péage Adresse Ville Bourg-de-Péage lieuville 45.04041#5.05094