Herlies place de l'europe Herlies, Nord Braderie place de l’europe Herlies Catégories d’évènement: Herlies

Nord

Braderie place de l’europe, 12 septembre 2021, Herlies. Braderie

place de l’europe, le dimanche 12 septembre à 08:30

Au programme : – une centaine d’exposants – des jeux gonflables – buvette et restauration – convivialité et bonne humeur bien sûr Prix : 2,50€ le mètre Permanences de réservation : – Samedi 28 août de 9h à 13h en mairie d’Herlies (1 rue du Bourg) – Samedi 4 septembre de 9h à 13h au Forum des Associations, salle Jean Monnet (place de l’Europe)

sur inscription

Comme depuis de nombreuses années maintenant, notre association organise sa traditionnelle braderie de rentrée le dimanche 12 septembre de 8h30 à 15h, place de l’Europe. place de l’europe herlies Herlies Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-12T08:30:00 2021-09-12T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Herlies, Nord Autres Lieu place de l'europe Adresse herlies Ville Herlies lieuville place de l'europe Herlies