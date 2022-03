Braderie palais des sports, association AFB Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

Braderie palais des sports, association AFB Besançon, 29 mars 2022, Besançon. Braderie palais des sports, association AFB palais des sports salle vip 42 Avenue Léo Lagrange Besançon

2022-03-29 – 2022-03-29 palais des sports salle vip 42 Avenue Léo Lagrange

Besançon Doubs L’Association des Familles de Besançon, organise une braderie le 29 mars de 16h à 19h et le 30 mars de 9h à 18h au palais des sports à la salle VIP. Vous y retrouverez des vêtements, chaussures et articles de maison. Adresse : 42 avenue Léo Lagrange, 25000 Besançon Afb.besancon@orange.fr http://afb-besancon.fr/ L’Association des Familles de Besançon, organise une braderie le 29 mars de 16h à 19h et le 30 mars de 9h à 18h au palais des sports à la salle VIP. Vous y retrouverez des vêtements, chaussures et articles de maison. Adresse : 42 avenue Léo Lagrange, 25000 Besançon palais des sports salle vip 42 Avenue Léo Lagrange Besançon

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Besançon, Doubs Autres Lieu Besançon Adresse palais des sports salle vip 42 Avenue Léo Lagrange Ville Besançon lieuville palais des sports salle vip 42 Avenue Léo Lagrange Besançon Departement Doubs

Besançon Besançon Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/besancon/

Braderie palais des sports, association AFB Besançon 2022-03-29 was last modified: by Braderie palais des sports, association AFB Besançon Besançon 29 mars 2022 Besançon Doubs

Besançon Doubs