Braderie nocturne Saint-Palais, 13 août 2021, Saint-Palais.

Braderie nocturne 2021-08-13 19:00:00 – 2021-08-13 23:00:00

Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Braderie nocturne au centre-ville. Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 18 ans (2ème dose de vaccin depuis 7 jours ou test PCR négatif de moins de 48h ou test antigénique négatif de moins de 48h ou test PCR positif de plus de 11 jours et de moins de 6 mois)

Braderie nocturne au centre-ville. Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 18 ans (2ème dose de vaccin depuis 7 jours ou test PCR négatif de moins de 48h ou test antigénique négatif de moins de 48h ou test PCR positif de plus de 11 jours et de moins de 6 mois)

+33 6 71 62 82 49

Braderie nocturne au centre-ville. Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 18 ans (2ème dose de vaccin depuis 7 jours ou test PCR négatif de moins de 48h ou test antigénique négatif de moins de 48h ou test PCR positif de plus de 11 jours et de moins de 6 mois)

Union commerciale

dernière mise à jour : 2021-08-06 par