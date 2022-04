Braderie Musée du Pays de Cocagne, 14 mai 2022 14:00, Lavaur.

Nuit des musées Braderie Musée du Pays de Cocagne Samedi 14 mai, 14h00

Braderie

Le musée fait un grand nettoyage de printemps et propose catalogues et affiches des expositions précédentes (petits et grands formats) à des prix tout doux…

Vous ne pouvez pas vous déplacer, n’hésitez pas à nous contacter.

Musée du Pays de Cocagne (ancien nom musée du Pays vaurais)

Parking de l’ancienne mairie; Parking de la cathédrale

Parking of the old town hall; Parking of the cathedral Saturday 14 May, 14:00

Musée du Pays de Cocagne (formerly known as the Vaurais Country Museum)

El museo hace una gran limpieza de primavera y propone catálogos y carteles de exposiciones anteriores (pequeños y grandes formatos) a precios muy suaves…

No puede viajar, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Sábado 14 mayo, 14:00

1 rue jouxaygues 81500 Lavaur 81500 Lavaur Occitanie