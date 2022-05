Braderie Musée du Pays de Cocagne Lavaur Catégories d’évènement: Lavaur

Tarn

Braderie

Musée du Pays de Cocagne, 14 mai 2022, Lavaur.

Musée du Pays de Cocagne, le samedi 14 mai à 14:00

Le musée fait un grand nettoyage de printemps et propose catalogues et affiches des expositions précédentes (petits et grands formats) à des prix tout doux… Vous ne pouvez pas vous déplacer, n’hésitez pas à nous contacter. Braderie Musée du Pays de Cocagne 1 rue jouxaygues 81500 Lavaur Lavaur Tarn

2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T23:00:00

