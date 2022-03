Braderie monde de l’enfance Mairie de quartier Saint Maurice Pellevoisin Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Braderie monde de l’enfance Mairie de quartier Saint Maurice Pellevoisin, 2 avril 2022, Lille. Braderie monde de l’enfance

Mairie de quartier Saint Maurice Pellevoisin, le samedi 2 avril à 09:00

L’association des parents d’éléves des écoles maternelle La Fontaine et élémentaire Madame Roland organise une braderie le samdei 02 avril 2022 de 09h à 12h30. Elle aura lieu dans la salle multi-activités de la mairie de quartier de Saint Maurice Pellevoisin (74 rue Saint Gabriel Lille). Les articles vendus seront uniquement liés au monde de l’enfant. Entrée libre et ouvert à tous…

entrée gratuite

Vente d’articles pour enfants Mairie de quartier Saint Maurice Pellevoisin 74 rue Saint Gabriel Lille Saint-Maurice Pellevoisin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T09:00:00 2022-04-02T12:30:00

