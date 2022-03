Braderie mensuelle du Secours Populaire Français Fouesnant Fouesnant Catégories d’évènement: Finistère

Braderie mensuelle du Secours Populaire Français Fouesnant, 14 mai 2022, Fouesnant. Braderie mensuelle du Secours Populaire Français Espace Associatif rue de Kérourgué 49 rue de Kerourgué Fouesnant

Fouesnant Finistère Vente de livres, vêtements, chaussures, linge de maison à petits prix. spf.fouesnant@gmail.com Vente de livres, vêtements, chaussures, linge de maison à petits prix. Espace Associatif rue de Kérourgué 49 rue de Kerourgué Fouesnant

Lieu Fouesnant Adresse Espace Associatif rue de Kérourgué 49 rue de Kerourgué Ville Fouesnant Departement Finistère

