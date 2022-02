BRADERIE Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

BRADERIE Médiathèque José Cabanis, 26 mars 2022, Toulouse.

Médiathèque José Cabanis, le samedi 26 mars à 10:00

Agrandissez votre propre bibliothèque ! Des centaines de romans, CD, BD, mangas, livres de voyage, histoire, art, ainsi que des livres pour enfants… Il y en aura pour tous les goûts et à tout petit prix ! Les documents vous seront proposés à 2 € l'unité, 5€ le lot, et les recettes seront intégralement versées à une association œuvrant pour le développement de projets autour la lecture.

