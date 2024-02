Braderie Salle de l’association portugaise Mauléon-Licharre, samedi 24 février 2024.

L’association portugaise vous invite à sa grande braderie et bourse aux vêtements du printemps.

C’est le moment de faire le tri dans les placards et, aussi, de dénicher le vêtement idéal pour les beaux jours.

Les dépôts se feront la veille, en fin de journée, et la reprise des invendus, le lundi en fin de journée. 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 08:30:00

fin : 2024-02-24

Salle de l’association portugaise 10 rue Jean-Baptiste Heugas

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Braderie Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2024-02-20 par Office de Tourisme Pays Basque