Braderie Mairie de Colomiers Colomiers, vendredi 22 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T13:00:00+01:00 – 2024-03-22T18:30:00+01:00

Fin : 2024-03-23T13:00:00+01:00 – 2024-03-23T18:30:00+01:00

La médiathèque est une collection vivante : chaque année des documents nouveaux intègrent les rayonnages, tandis que d’autres les quittent. Parmi ces derniers, les plus usagés partent au recyclage. Mais tous les autres, défraîchis, désuets ou isolés sont conservés pour la grande braderie du Pavillon blanc ! Venez fouiller dans les cartons et dénicher la perle rare qui viendra enrichir votre propre bibliothèque, retrouver l’ouvrage de votre enfance ou savourer un roman oublié par le temps.

CD, DVD, livres, partitions, revues, BD et albums jeunesse à partir de 1€

Achats réservés aux particuliers

Détails sur le lieu: PAVILLON BLANC Atrium

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie

