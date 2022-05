BRADERIE La CHINERAINE Chignin Chignin Catégories d’évènement: Chignin

Savoie

BRADERIE La CHINERAINE Chignin, 8 mai 2022, Chignin. BRADERIE La CHINERAINE LE CLOS DENARIE ESPLANADE SALLE DES FETES Chignin

2022-05-08 – 2022-05-08 LE CLOS DENARIE ESPLANADE SALLE DES FETES

Chignin Savoie Chignin Braderie réservée aux particuliers.

Inscriptions par internet sur le site “lachineraine.com” +33 6 86 78 70 87 http://www.lachineraine.com/ LE CLOS DENARIE ESPLANADE SALLE DES FETES Chignin

dernière mise à jour : 2022-04-13 par Office de tourisme Coeur de Savoie

Détails Catégories d’évènement: Chignin, Savoie Autres Lieu Chignin Adresse LE CLOS DENARIE ESPLANADE SALLE DES FETES Ville Chignin lieuville LE CLOS DENARIE ESPLANADE SALLE DES FETES Chignin Departement Savoie

Chignin Chignin Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chignin/

BRADERIE La CHINERAINE Chignin 2022-05-08 was last modified: by BRADERIE La CHINERAINE Chignin Chignin 8 mai 2022 Chignin Savoie

Chignin Savoie