Chaperon Vert, le dimanche 10 octobre à 12:00 La Mine sera présente à la fête du Chaperon Vert pour une “Braderie guinguette” le 10 octobre ! Braderie, stand zéro déchet, concert, stand d’offre d’emploi/présentation de notre chantier d’insertion. Chaperon Vert Chaperon Vert Arcueil Val-de-Marne

