Mairie de villejuif, le samedi 25 septembre à 10:00

BRADERIE GUINGETTE Hors les murs ——————————– ### Samedi 25 septembre La braderie guinguette de la mine sera présente à la fête du developpement durable à villejuif. La braderie guinguette est un moment de communion et de fête autour des valeurs de la Mine. Ces braderies sont constituées de plusieurs activités : braderie d’objets de seconde main issus du stock de la Mine, ateliers zéro déchet, stand d’information aux emplois, de l’atelier chantier d’insertion, vente de boissons et de gâteaux, concert live … Venez passez la journée avec nous !

Gratuit

2021-09-25T10:00:00 2021-09-25T18:00:00

