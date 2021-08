Woimbey Woimbey Meuse, Woimbey BRADERIE, EXPO-BOURSE AUX OISEAUX, PRODUITS DU TERROIR Woimbey Woimbey Catégories d’évènement: Meuse

2021-08-29 08:30:00 08:30:00 – 2021-08-29 19:00:00 19:00:00

Woimbey Meuse Woimbey Emplacement gratuit mais réservation de 20€ rendus à 16h.

Installation de 7h à 8h30.

Organisée par l’association Cœur de Woimbey.

Buvette et petite restauration sur place. +33 6 09 99 13 35 dernière mise à jour : 2021-08-05 par

