Braderie et vide-grenier L’Absie L'Absie Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

L'Absie

Braderie et vide-grenier L’Absie, 18 septembre 2022, L'Absie. Braderie et vide-grenier Place du 14 Juillet 1836 Centre Bourg L’Absie

2022-09-18 06:00:00 – 2022-09-18 17:00:00 Place du 14 Juillet 1836 Centre Bourg

L’Absie Deux-Sèvres Vide-greniers: Emplacement rue Raymond Migaud

Braderie, forains et salon de la voiture d’occasion. Vide-greniers: Emplacement rue Raymond Migaud

Braderie, forains et salon de la voiture d’occasion. +33 5 49 95 80 50 Vide-greniers: Emplacement rue Raymond Migaud

Braderie, forains et salon de la voiture d’occasion. non-communiqué

Place du 14 Juillet 1836 Centre Bourg L’Absie

dernière mise à jour : 2022-03-28 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, L'Absie Autres Lieu L'Absie Adresse Place du 14 Juillet 1836 Centre Bourg Ville L'Absie lieuville Place du 14 Juillet 1836 Centre Bourg L'Absie Departement Deux-Sèvres

Braderie et vide-grenier L’Absie 2022-09-18 was last modified: by Braderie et vide-grenier L’Absie L'Absie 18 septembre 2022 Deux-Sèvres L'Absie

L'Absie Deux-Sèvres