Braderie et Foire au gras Mongaillard, 11 février 2022, Mongaillard.

Braderie et Foire au gras Lafitte Ferme de Lafitte Mongaillard

2022-02-11 – 2022-03-05 Lafitte Ferme de Lafitte

Mongaillard Lot-et-Garonne Mongaillard

La Ferme de Lafitte à Montgaillard vous propose du vendredi 11 février au samedi 5 mars une véritable ode au gras avec des remises jusqu’à 50%, sur commande de préférence ou sur place. Plats à emporter, produits à base de canard et conserves feront le bonheur de tous les amoureux du bon gras produit par Jean-Pierre Caillau et son équipe. Le gras c’est la vie !

Uniquement le vendredi 11 février à 12h sur réservation : repas cochon de lait à la broche. Le repas est de 10 euros pour 50 euros d’achat (hors produits frais) ou de 20 euros pour moins de 50 euros d’achat (hors produits frais).

Menu :

– apéritif artisanal et saucisson de canard

– garbure paysanne

– salade du terroir et son foie gras mi-cuit

– cochon de lait farci cuit à la broche ou magret de canard grillé et son accompagnement

– salade de fromage du pays

– croustade aux pommes et à l’Armagnac

– café vin rouge et rosé.

+33 5 53 97 20 04

Ferme de Lafitte

Lafitte Ferme de Lafitte Mongaillard

dernière mise à jour : 2022-02-03 par OT de l’Albret