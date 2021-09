Saint-Jean Eglise Saint-Jean Braderie Eglise Saint-Jean Catégorie d’évènement: Saint-Jean

Eglise, le dimanche 10 octobre à 09:00

Braderie du secours catholique Dans la salle derrière l’église de Saint-Jean au 1er étage. de 9h à 12h et de 14h à 17h Masque obligatoire Saint-Jean Eglise Avenue de l’église, Saint-Jean Saint-Jean

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-10T09:00:00 2021-10-10T17:00:00

