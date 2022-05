Braderie EDA Bellignat Catégories d’évènement: Ain

Bellignat

Braderie EDA, 11 juin 2022, Bellignat. Braderie EDA Zone Industrielle Sud 1 Impasse des Merciers Bellignat

2022-06-11 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-15 18:00:00 18:00:00 Zone Industrielle Sud 1 Impasse des Merciers

Bellignat 01100 Bellignat Comme chaque année, l’incontournable grande braderie du magasin d’usine EDA vous attend avec une vaste gamme de produits en plastique made in Oyonnax. Des produits de grande consommation dans le domaine du loisir, du ménager en passant par le bricolage. magasin-bellignat@eda-plastiques.fr +33 4 74 77 80 44 https://www.eda-plastiques.com/eda/easysite/cms Zone Industrielle Sud 1 Impasse des Merciers Bellignat

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Ain, Bellignat Autres Lieu Bellignat Adresse Zone Industrielle Sud 1 Impasse des Merciers Ville Bellignat lieuville Zone Industrielle Sud 1 Impasse des Merciers Bellignat Departement Ain

Bellignat Bellignat Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bellignat/

Braderie EDA 2022-06-11 was last modified: by Braderie EDA Bellignat 11 juin 2022 Ain Bellignat

Bellignat Ain