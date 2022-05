Braderie du Secours Populaire Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Braderie du Secours Populaire
Salle de Quartier de Rocabey Boulevard Villebois Mareuil
Saint-Malo
2022-05-07

2022-05-07 – 2022-05-07 Salle de Quartier de Rocabey Boulevard Villebois Mareuil

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Vente de vêtements enfants et adultes, livres et bibelots en tous genres… spfsaintmalo@orange.fr +33 2 99 19 86 55 Vente de vêtements enfants et adultes, livres et bibelots en tous genres… Salle de Quartier de Rocabey Boulevard Villebois Mareuil Saint-Malo

