2022-03-12 10:00:00 – 2022-03-13 17:00:00

Perros-Guirec Côtes d’Armor Braderie solidaire du Secours Catholique dans leurs locaux.

Vêtements, linges de maisons, chaussures, tissus, laine à tricoter, jouets, cadeaux, sacs, livres et brocante. Infos pratiques : – Du samedi 12 au dimanche 13 mars 2022 de 10h00 à 17h00

– Dans les locaux du Secours Catholique au 28 Boulevard Aristide Briand, 22700 Perros-Guirec

– Ouverte à Toutes et à tous

