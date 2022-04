Braderie du Secours Catholique Local du Secours Catholique Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Local du Secours Catholique, le samedi 23 avril à 09:00

Le Secours Catholique d’Erquy organise une braderie, samedi 23 avril 2022 de 9h00 à 16h30. Elle se tiendra dans son local, rue Sente du Paradis (derrière l’église) et en extérieur. Vêtements, linge de maison et de lit, vaisselle, décoration, livres. Les recettes seront reversées au profit des personnes arrivant d’Ukraine. Merci de prévoir vos sacs.

