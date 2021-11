Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Jura, Lons-le-Saunier Braderie du secours catholique : jouets et cadeaux Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Catégories d’évènement: Jura

Lons-le-Saunier

Braderie du secours catholique : jouets et cadeaux Lons-le-Saunier, 27 novembre 2021, Lons-le-Saunier. Braderie du secours catholique : jouets et cadeaux Secours catholique 5 Rue des Tanneurs Lons-le-Saunier

2021-11-27 10:00:00 – 2021-11-28 17:00:00 Secours catholique 5 Rue des Tanneurs

Lons-le-Saunier Jura lonslesaunier.252@secours-catholique.org +33 3 84 47 31 30 Secours catholique 5 Rue des Tanneurs Lons-le-Saunier

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Lons-le-Saunier Autres Lieu Lons-le-Saunier Adresse Secours catholique 5 Rue des Tanneurs Ville Lons-le-Saunier lieuville Secours catholique 5 Rue des Tanneurs Lons-le-Saunier