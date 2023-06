Dissident Chaber Braderie du Rond Point Erquinghem-Lys, 2 juillet 2023, Erquinghem-Lys.

Dissident Chaber Dimanche 2 juillet, 11h00 Braderie du Rond Point Gratuit

Fanfare d’assaut

Armée des hits explosifs des années 80, la fanfare d’élite revient au front pour donner un assaut spectaculaire et délirant. Fortes têtes et têtes en l’air, têtes à claques et têtes brûlées, ils reprennent coûte que coûte leurs manœuvres musicales sous les ordres d’un sergent-chef intransigeant… bien souvent dépassé par son bataillon excentrique et insoumis.

Tout public

Durée : 2h

–

Pour y aller :

Covoiturage

Vélo

Braderie du Rond Point rue du Bac, 59193 Erquinghem-Lys Erquinghem-Lys 59193 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-02T11:00:00+02:00 – 2023-07-02T13:00:00+02:00

