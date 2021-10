Val-de-Livenne Val-de-Livenne Gironde, Val-de-Livenne Braderie du GDAR Val-de-Livenne Val-de-Livenne Catégories d’évènement: Gironde

Val-de-Livenne

Braderie du GDAR Val-de-Livenne, 27 novembre 2021, Val-de-Livenne. Braderie du GDAR Val-de-Livenne

2021-11-27 – 2021-11-28

Vous avez des vêtements ou jouets, ou bien encore des objets décoratifs en bon état et vous souhaitez vous en débarrasser tout en faisant une bonne action ? Faites en don au Gdar avant le 23 novembre, les bénéfices reviendront à des oeuvres caritatives.
+33 6 81 55 77 73
EUR 2

Val-de-Livenne

