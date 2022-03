Braderie du FC Dinard Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Dinard Ille-et-Vilaine Dinard Sur la place du marché, le FC Dinard fait sa braderie ! Restauration sur place possible. Pour exposer, contactez Riwoll au 06 63 46 74 75 Dimanche 17 avril 2022 – de 7h à 18h – Place du Marché +33 6 63 46 74 75 Sur la place du marché, le FC Dinard fait sa braderie ! Restauration sur place possible. Pour exposer, contactez Riwoll au 06 63 46 74 75 Dimanche 17 avril 2022 – de 7h à 18h – Place du Marché Dinard

