Braderie du coeur « Un maillot pour la vie » – Les 23 et 24 mars Salle polyvalente et dojo Balma, samedi 23 mars 2024.

Braderie du coeur « Un maillot pour la vie » – Les 23 et 24 mars 2 jours de bonnes affaires pour la bonne cause ! 23 et 24 mars Salle polyvalente et dojo Renseignements

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T09:00:00+01:00 – 2024-03-23T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-24T09:00:00+01:00 – 2024-03-24T19:00:00+01:00

1 Maillot pour la Vie

Des articles neufs et de seconde main proposés à petits prix, au profit des enfants hospitalisés

Salle polyvalente et dojo Avenue des Arènes, 31130 Balma Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.unmaillotpourlavie.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 03 92 79 82 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@unmaillotpourlavie.com »}]

braderie solidarité